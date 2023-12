Milan Frosinone, mossa a sorpresa di Pioli! Scelte stravolte

Milan Frosinone, mossa a sorpresa di Pioli per la sfida di questa sera a San Siro! Scelte stravolte: a cosa pensa Pioli

Questa sera il Milan ospiterà il Frosinone a San Siro. L’obiettivo per i rossoneri è quello di tornare alla vittoria dopo l’ultimo deludente passo falso in Champions col Borussia Dortmund.

Come riportato da Sky Sport, qualora Pioli decida di schierare come centrale Theo Hernandez, sulla sinistra è pronto Bartesaghi (favorito su Florenzi). Si tratterebbe del debutto da titolare in Serie A.