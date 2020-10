Milan fra le partecipanti della Superlega europea? Ecco le ultime

Con le dimissioni da Presidente del Barcellona di Josep Maria Bartomeu, si torna a parlare con insistenza della creazione della Superlega

La domanda che tutti i tifosi rossoneri si pongono qualora dovesse veramente essere creata questa Superlega europea è la seguente: «Il Milan vi parteciperebbe?».

Secondo quanto riportano Sky, ci dovrebbe essere la cremè de la cremè dei campionati nazionali. Per la Spagna dovrebbero figurare Barcellona, Atletico Madrid, Real Madrid e Valencia, mentre per l’Italia spazio a Juventus, Inter e Milan. Se in Francia ci saranno PSG, Marsiglia e Lione, per la Germania figureranno Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Infine tra le inglesi spazio a Liverpool, Chelsea e le due squadre di Manchester. Una competizione rivoluzionaria, elitaria e non ancora ufficiale sostenuta dai finanziamenti dalla banca newyorkese JP Morgan. In Italia anche il Presidente della Juventus Andrea Agnelli è fra i più attivi nel promuovere questa “famosa” Superlega europea che potrebbe andare a sostituire la Champions League.