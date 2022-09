Milan, focus sulla Dinamo: da bomber Orsic all’ex Serie A Petkovic

Occhio alla Dinamo Zagabria, avversario del Milan questa sera in Champions League. I croati hanno le armi per fare male

Chi pensa all’avversario cuscinetto che qualche anno fa tutti volevano nel proprio sorteggio sbaglia di grosso. Da qualche anno la musica in campo europeo per la Dinamo Zagabria è cambiata di molto. Due anni fa i croati sono stati capaci di eliminare il Tottenham di Antonio Conte negli ottavi di finale di Europa League. Quest’anno è arrivato un altro scherzetto ad una inglese, il Chelsea che fu di Tuchel, sconfitto per 1-0 alla prima gara del girone E.

La differenza tecnica resta, ma il Milan avrà di che preoccuparsi contro la Dinamo. Pericolo numero uno è Mislav Orsic, giustiziere sia degli Spurs che dei Blues nei due precedenti sopra citati. Ci sarà anche un ex Serie A, Bruno Petkovic, passato da Verona e Bologna nel nostro campionato.