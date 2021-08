Gianluca Di Marzio: «Pinto a Londra, al rientro si definisce Florenzi-Milan»

Secondo Gianluca Di Marzio, Tiago Pinto è a Londra per l’affare Abraham, al rientro definirà la trattativa col Milan per Florenzi

Dopo Londra l’affare si farà. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, Tiago Pinto, general manager della Roma, resterà anche nella giornata di domani a Londra per trattare con il Chelsea l’acquisto di Tammy Abraham. Trattativa che ha la priorità assoluta dopo la partenza di Dzeko. Una volta conclusa positivamente la ricerca, l’uomo mercato della Roma tornerà in Italia per risolvere il capitolo cessioni; su tutte quella di Florenzi, vicinissimo al Milan.