Milan-Fiorentina streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Fiorentina streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la nona giornata di Serie A

Milan-Fiorentina streaming: i rossoneri ospitano a San Siro i viola in un match valido per la nona giornata di Serie A. Fischio d’inizio domenica 29 novembre alle ore 15:00. Pioli dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, trascinatore nella vittoria pesantissima di Napoli. Al posto dello svedese in avanti ci sarà Rebic, che non ha certo sfigurato nel pareggio di Europa League in trasferta contro il Lille. La motivazione per Romagnoli e compagni di rimanere in cima alla classifica è alta e quella di domenica sarà un’altra occasione per dimostrarlo. Di fronte il Diavolo troverà una squadra attrezzata, ma attualmente in stato di confusione. Alla prima in panchina dopo il ritorno a Firenze mister Prandelli infatti ha dovuto digerire una brutta sconfitta interna contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Vedremo se contro il Milan il club gigliato troverà le forze mentali per reagire al precedente passo falso.

Milan-Fiorentina, streaming e diretta tv

Milan-Fiorentina è in programma domenica 29 novembre 2020 alle ore 15:00 e sarà trasmessa dall’emittente streaming DAZN. Dal 20 settembre dello scorso anno ha debuttato su Sky DAZN1, il canale che porterà parte dell’offerta in streaming di DAZN al numero 209 della pay tv satellitare. Per poter attivare la visione è necessario aderire all’offerta Sky-DAZN, disponibile dal 4 settembre per tutti gli abbonati a Sky.

Milan-Fiorentina, ultime e probabili formazioni

MILAN – Pioli dovrà fare a meno ancora di Ibrahimovic, Leao e Saelemaekers. Attacco dunque rivoluzionato rispetto alla trasferta di Napoli: giocheranno Brahim Diaz, Calhanoglu e Castillejo dietro all’unica punta Rebic. In mediana torna titolare Kessie al fianco di Bennacer, mentre la linea difensiva sarà composta da Calabria, Kjaer, Romagnoli (che rientra dall’infortunio) e Theo Hernandez. Tra i pali Donnarumma.

FIORENTINA – Prandelli recupera Bonaventura e Ribery, usciti malconci dal match contro il Benevento. Nel 4-3-1-2 disegnato dal tecnico bresciano Caceres è in ballottaggio con Lirola in difesa, completeranno il reparto Milankovic, Pezzella e Biraghi. In mediana dovremmo vedere Amrabat, Pulgar e Castrovilli. Mentre davanti Vlahovic e Ribery saranno supportati da Bonaventura.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessiè, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz, Rebic. All.: Bonera.

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (4-3-3) – Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Igor, Biraghi, Amrabat, Duncan, Callejon, Castrovilli, Kouamè, Vlahovic. All.: Prandelli.

Milan-Fiorentina, i precedenti con Abisso

Rosario Abisso è l’arbitro designato a dirigere la prossima sfida di campionato che vedrà il Milan contrapporsi alla Fiorentina domenica a San Siro (ore 15). A coadiuvare il fischietto palermitano ci saranno Lo Cicero, Tolfo, quarto uomo Fourneau, al Var Mazzoleni e Di Iorio. I precedenti tra Abisso e il Milan sorridono ai rossoneri: nelle 6 gare dirette dal fischietto siciliano il Diavolo ha racconto quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta (contro il Cagliari nel 2017). Addirittura migliore il bilancio della Fiorentina che nelle 7 gare arbitrate da Abisso ha ottenuto ben 6 successi e un solo pareggio.