Milan e Fiorentina nel ricordo di Astori: l’iniziativa dei club

Milan e Fiorentina saranno legate anche dal ricordo di Davide Astori, scomparso a marzo del 2018: l’iniziativa dei due club

Saranno circa 73mila gli spettatori sugli spalti di San Siro questa sera nell’anticipo serale della 13esima giornata, con fischio d’inizio alle 20.45, nella sfida tra Milan e Fiorentina.

FONDAZIONE MILAN

Anche Fondazione Milan è pronta a scendere in campo nella giornata. Infatti, nell’ambito della campagna natalizia “Planting New Memories”, la charity rossonera sarà al fianco dell’Associazione Davide Astori per una raccolta fondi che andrà a sostenere la riqualificazione di un campo sportivo nel Municipio 9 di Milano, che sarà intitolato a Davide e che diventerà un punto di riferimento per oltre 500 ragazzi. Sia i tifosi rossoneri sia quelli della Fiorentina potranno sostenere l’iniziativa con una donazione da poter effettuare presso tutti gli ingressi di San Siro oppure su sostieni.fondazionemilan.org/perdavide

Inoltre, anche il Museo Mondo Milan darà il proprio contributo, destinando al progetto parte del ricavato dei biglietti venduti nella giornata di sabato 25 novembre.