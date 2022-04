Milan Fiorentina: staffetta Ibrahimovic-Giroud in attacco

In vista del match contro la Fiorentina, Pioli dovrà segliere chi affiancare a Leao in attacco: sarà staffetta tra Ibra e Giroud

Come riportato da la Gazzetta dello Sport sarà staffetta tra Giroud e Ibrahimovic, con molte probabilità di vedere ripetersi la dinamica dell’Olimpico: il francese titolare e lo svedese subentrato. Questo anche perchè l’autonomia di Zlatan resta limitata non ha i 90 minuti nelle gambe e non è detto che possa averli da qui alla fine del campionato