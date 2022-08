Oggi pomeriggio il Milan Femminile affornterà la Fiorentina per la prima di campionato. Presenti ben 10 ex

Oggi pomeriggio il Milan Femminile affornterà la Fiorentina per la prima di campionato. Presenti ben 10 ex, cinque per parte:

Adami, Guagni, Mascarello, Piemonte e Vigilucci nelle fila delle rossonere; Agard, Boquete, Longo, Sabatino e Vitale in quella delle Viola.