Conclusa la Women’s Cup con un quarto posto il Milan Femminile si prepara all’inizio di campionato contro la Fiorentina. Il messaggio di Asllani dopo i primi giorni con le nuove compagne

Thank you 🇺🇸 Intense first week with my new team, great opportunity for the team to get international experience. Time to fly back to Milano and prepare for the league to start next week. A presto Italia 🇮🇹 pic.twitter.com/zRyka86W9b

— Kosovare Asllani (@KosovareAsllani) August 21, 2022