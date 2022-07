Milan Femminile, il ritiro a Livigno durerà fino alla giornata di venerdì. Successivamente due amichevoli ed il tour negli USA

Durante la mattinata di oggi, le rossonere hanno potuto godersi il proprio giorno libero scoprendo l’ampia offerta di Livigno: dopo una breve escursione in uno dei sentieri delle valli circostanti, le atlete hanno percorso le strade delle vie del centro pedonale, con oltre 250 negozi fashion per una shopping experience glamour & slow, botteghe di artigiani locali ma anche bar e ristoranti in cui gustare i piatti tipici della tradizione valtellinese.

Il 28 luglio, al termine dell’allenamento in programma alle 17.30 presso il Centro Sportivo Aquagranda, la Prima Squadra femminile rossonera sarà a disposizione di tutti i residenti, turisti e tifosi per un momento di meet&greet, durante il quale sarà necessario indossare la mascherina. Un incontro collettivo che testimonia il desiderio di essere parte integrante del territorio. Gli allenamenti termineranno venerdì 29 luglio, giornata in cui la squadra farà ritorno a Milano.

La preparazione estiva proseguirà con due amichevoli in programma nei giorni seguenti: il 30 luglio al Vismara contro il Como, neopromossa, e il 7 agosto alle 17.30 a Bogliasco contro la Sampdoria.

Il 12 agosto, invece, con la rosa al completo, la squadra femminile partirà per gli Stati Uniti, direzione Louisville (Kentucky) per la Women’s Cup, torneo internazionale a cui parteciperanno la compagine di casa Racing Louisville FC, OL Reign, Tottenham Hotspur, Club America, Tokyo Verdy Beleza. Questo sarà l’ultimo appuntamento prima dell’inizio del campionato previsto per il weekend del 27-28 agosto.