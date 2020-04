Milan femminile, Rinaldi: «Ci teniamo allenate. Il calcio però adesso non è un priorità» VIDEO

Milan femminile: Deborah Salvatori Rinaldi ha raccontato in un’intervista la sua nuova quotidianità in questo periodo di quarantena

Deborah Salvatori Rinaldi, calciatrice del Milan femminile, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. La numero 22 rossonera ha raccontato la sua nuova quotidianità in questo periodo di quarantena forzata. Queste le sue parole:

Sulla quotidianità – «In questo tempo a casa mi sto dedicando a tante cose che avevo da fare. Soprattutto lavorative, perché sono una designer e avevo un po’ di lavoretti da iniziare e portare a termine»

Sull’allenamento – «La mattina ci dedichiamo all’allenamento giornaliero, io e le mie coinquiline compagne di squadra al Milan. Il programma ce lo invia il preparatore atletico. Fino ad oggi abbiamo fatto forza e cardio, con un programma eseguito alla maniera di una sfida. L’importante è tenersi in forma come si può in questo periodo»

Sulla sfida mancata contro la Juve – «Ci ho pensato. Mi ha scritto mia sorella, dicendomi che doveva venire ha Torino avendo già organizzato la trasferta. Al momento però tutto ciò non è una priorità. Dobbiamo pensare a uscire da questo grave periodo il prima possibile. Il calcio tornerà, non sappiamo quando, ma non mancheranno partite di spessore»

L’appello – «Invito tutti a stare a casa e a fare una donazione tramite Fondazione Milan, per tutti coloro che si stanno adoperando per questa emergenza».