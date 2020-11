Milan femminile: le rossonere hanno battuto il Cesena nel primo match di Coppa Italia, in gol oltre a Giacinti anche…

Il Milan femminile ha battuto 2-0 il Cesena in Coppa Italia. In gol per il team rossonero sono andate Giorgia Spinelli e Valentina Giacinti.

Per Spinelli è il primo gol in maglia rossonera. L’ex Reims ha disputato, come contro la Roma, la gara da titolare.