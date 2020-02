Milan femminile: Kulis, il rientro è vicino, Ganz spera di averla contro…

Milan femminile: Lidija Kulis sarebbe ad un passo dal recupero. Maurizio Ganz spera di poterla recuperare contro la Fiorentina

Buone notizie sul fronte infermeria. Lidija Kulis starebbe recuperando in via definitiva dall’infortunio che l’ha costretta a saltare gran parte della stagione.

Maurizio Ganz, direttamente a nostri microfoni, ha voluto precisare di averla lasciata in tribuna contro il Tavagnacco per precauzione, visto che lo staff rossonero starebbe lavorando molto sull’aspetto fisico piuttosto che tecnico. Il suo ritorno in campo potrebbe essere non domenica in campionato contro la Fiorentina, ma bensi in Coppa Italia, il 26 febbraio sempre contro la compagine viola.