Si è chiuso oggi il campionato del Milan Femminile con la sconfitta contro la Juventus. Giualiani guarda avanti, il messaggio social

Si chiude con una sconfitta, ininfluente ai fini della classifica, la Serie A Femminile 2021/22 del Milan: le campionesse d’Italia della Juventus passano al Vismara per 2-1 in una partita equilibrata i cui ritmi sono andati calando nella ripresa anche a causa del caldo. Le rossonere avrebbero meritato di più per le diverse occasioni create, soprattutto nel primo tempo, ma meritano comunque un applauso per l’atteggiamento nel cercare il gol – di Boureille – fino al termine del match.

Poche ore dopo Giuliani ha pubblicato un messaggio social suonando la carica in vista della prossima stagione:

«Sguardo sempre avanti»