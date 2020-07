Milan femminile, il 22 agosto inizia il campionato: le immagini da Vismara

Milan femminile: continuano gli allenamenti delle rossonere sotto la guida di Maurizio Ganz in quel di Vismara. Il campionato riprenderà il prossimo 22 agosto e per Giacinti e compagne l’obiettivo resterà quello di qualificarsi alla prossima Champions League.

Sono diversi i volti nuovi tra le rossonere, ma le voci di calciomercato non sono finite: il tempo per rinforzare ulteriormente la rosa c’è.

📽️ Enjoy the recap from the Rossonere's second week of training 💪🏻

📽️ #FollowTheRossonere: continuano gli allenamenti in vista della nuova stagione 💪🏻 #Alps #SempreMilan pic.twitter.com/O7prHimVoI

