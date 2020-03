Milan femminile: Heroum, Conc e Begic bloccate nei propri Paesi, il motivo

Milan femminile: Heroum, Conc e Begic, a causa dei blocchi in aeroporto per il coronavirus, non potranno tornare in Italia

Nora Heroum, Dominika Conc e Pamela Begic, convocate rispettivamente con le proprie Nazionali, non potranno tornare in Italia causa l’emergenza coronavirus, che ha provocato la chiusura degli aeroporti da-verso l’Italia.

La prima era impegnata con la Nazionale finlandese per la Cyprus Cup, mentre le due slovene stavano disputando le qualificazioni ad Euro 2021. Ad ogni modo, il Milan femminile ha bloccato gli allenamenti, motivo in più per non spostarsi, rischiando il contagio.