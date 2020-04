Milan femminile, Giacinti: «Sogno di giocare la Champions League con…»

Milan femminile: Valentina Giacinti si racconta durante un’intervista su Instagram con Carlo Pellegatti, ecco le sue parole

Valentina Giacinti è intervenuta su Instagram in una sorta di Q&A con Carlo Pellegatti. Ecco le parole dell’attaccante numero 9 e capitano del Milan femminile.

Sulla nascita della passione per il calcio: «Da piccola ricevevo tantissime bambole e io spezzavo la teste a queste bambole e ci giocavo a calcio. Io dissi a mio papà ‘Voglio giocare a calcio’ e alla fine convinsi i miei genitori. Quello che mi ha fatto appassionare al calcio è Bobo Vieri. Michele Zunca, l’allenatore dell’Atalanta, mi ha aiutato tanto anche per andare in Serie A al Napoli».

Sull’idolo: «Bobo Vieri. Sarà per il soprannome e il modo di fare. Io tifavo ogni squadra in cui lui andava. Volevo diventare come lui, e ad ogni suoi gol mi esaltavo».

Sull’incontro con Van Basten: «Il primo impatto è stato devastante. Trasmette tanta leggerezza: è stata un’emozione molto forte. Incontrarlo è stato speciale».

Sul cambiamento del calcio femminile: «Il calcio femminile di questi tempi è più difficile rispetto agli anni passati, prima potevi scartare 2 o 3 giocatrici come nulla fosse, ora non riesci a fare più di due o tre tocchi».

Sulla Nazionale: «Serve ancora molto per raggiungere Nazionali come Francia e Stati Uniti. L’Italia gioca molto con il cuore ma servirebbe più struttura fisica e tecnica. Già ora le ragazze più giovani stanno crescendo moltissimo anche dal punto di vista psicologico».

Sul sogno di segnare un top gol con la maglia del Milan: «Se devo pensarci bene dico il colpo di tacco di Ibrahimovic contro il Novara nella stagione 2011/2012, mi piacerebbe segnare un gol così».

Su Ganz: «Maurizio è un allenatore straordinario mi ha trasmesso grinta e carattere sento molta fiducia da parte sua. Sul piano tecnico-tattico mi ha dato molti consigli soprattutto sul fuorigioco».

Sui suoi sogni: «Innanzitutto con la maglia del Milan sogno di giocare la Champions League. Con la Nazionale mi piacerebbe vincere il Mondiale, da ragazza sogno di aprire un bar ma amo il calcio e dunque non faccio previsioni».