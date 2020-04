Milan femminile, Giacinti: «Segnare il gol contro l’Inter è stato fantastico»

Milan femminile: Giacinti racconta le sua vita calcistica, toccando molti temi interessanti, come la fondazione…

Direttamente in esclusiva sull’app AC Milan, Valentina Giacinti racconta il momento calcistico, rilsaltando diverse tematiche interessanti.

Sul Mondiale: «Ho sognato di segnare un gol al Mondiale, tanti miei amici mi credevano troppo esagerata, ma poi…»

Sul derby: «Un altro mio sogno è stato quello di aver segnato nel derby contro l’Inter. Sono molto contenta perché è stato il gol decisivo. Era una partita che volevamo vincere a tutti i costi. Io specialmente la consideravo fondamentale per il proseguo della stagione. Mi sarei sentita troppo in colpa se non fossimo riuscite ad ottenere tre punti».

Sulla Refiloe Jane Foundation: «È stata un’esperienza fantastica, aiutare tutti questi bambini, che vogliono realizzare tutti i loro sogni. È stato un impatto molto forte, perché vedevi ragazzini con una scarpa più che grande dell’altra o alcuni che arrivavano al campo senza. Sono rimasta colpita e mi sono resa conto di quanto noi siamo fortunati. Aver dato qualcosa loro mi ha riempito il cuore».

Su prima di iniziare una partita: «Vivo il momento in modo sereno, a volte penso a tutte le mie scaramanzie. Cerco di visualizzare quello che voglio fare in campo. Cerco di fare un film della partita prima della partita. Dopo analizzo la gara è vedo dove ho sbagliato per non commettere più gli stessi errori».