Milan femminile: Giacinti e Conc quando vedono nerazzurro…

Milan femminile: domenica il derby. Valentina Giacinti e Dominika Conc risultano le giocatrici più decisive

Il Milan femminile tra due giorni affronterà l’Inter di Attilio Sorbi nel match valido per la sesta giornata di Serie A. Le rossonere, contro le nerazzurre si sono imposte quattro volte su quattro tra campionato e Coppa Italia.

Maurizio Ganz vuole i tre punti e per farlo punterà certamente su Valentina Giacinti, decisiva lo scorso anno nel derby di ritorno, vinto 2-1 dalle rossonere in rimonta. La bomber ex Brescia contro l’Inter era andata a segno anche nel match di Coppa Italia nel primo derby storico milanese femminile (2018), alla guida tecnica vi era Carolina Morace: la gara si concluse 3-5 dopo un match incredibile.

La sentenza milanista che domenica sarebbe in ballottaggio con Rask per una maglia da titolare è in realtà Dominika Conc, autrice di tre reti al team nerazzurro: doppietta nel derby di andata (1-3) e gol in Coppa Italia (1-4), tutte la scorsa stagione.