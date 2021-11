Milan femminile: domenica il Pomigliano, vietato sbagliare

Domenica il Milan femminile sfida il Pomigliano nel match valido per la nona giornata di Serie A. Le rossonere non possono…

Domenica il Milan femminile sfida il Pomigliano nel match valido per la nona giornata di Serie A. Le rossonere non possono commettere passi falsi per mantenere contatto con il Sassuolo, chiave secondo posto.

Ganz, però, deve fare a meno di Refiloe Jane: fulcro del centrocampo rossonero. Contro l’Empoli la sua assenza si è fatta sentire. Il tecnico friulano punterà per forza di cose ancora su Grimshaw e Adami. In avanti difficile la presenza di Veronica Boquete, ci sarà Thomas, volenterosa di dimostrare le vere potenzialità in un momento così chiave della stagione, al suo fianco Miriam Longo. Ballottaggio in attacco Giacinti-Stapelfeldt.

Milan femminile (3-4-2-1): Giuliani; Fusetti, Agard, Codina; Bergamaschi, Grimshaw, Adami, Tucceri; Thomas, Longo; Giacinti.