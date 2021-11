Highlights e gol Milan Femminile Empoli: le immagini del match – VIDEO

Il Milan femminile ha vinto il match casalingo contro l’Empoli e resta in scia del Sassuolo, che ha sconfitto il Pomigliano 4-2. Decisivo il gol di Valentina Giacinti. Le rossonere sono distanti solo due punti dal secondo posto, valevole la qualificazione alla prossima Uefa Women Champions League.

Ecco tutte le azioni salienti con gol e highlights della partita delle rossonere contro le toscane.

Valentina Giacinti wins it for the Rossonere: enjoy the highlights of yesterday’s match 🎥⚽#MilanEmpoli la decide @Giacinti9: ecco gli highlights della vittoria rossonera 🎥⚽#SempreMilan #FollowTheRossonere pic.twitter.com/SjNq1zHQFk

— AC Milan (@acmilan) November 8, 2021