Milan Femminile, comincia il mese di maggio: il calendario delle rossonere

Comincia oggi il mese di maggio che mette di fronte al Milan Femminile tre partite tra Coppa Italia e campionato

Tra pochissimo le rossonere saranno di scena a domicilio della Juve per il ritorno della Semifinale di Coppa Italia, una gara dal valore ridotto visto il pesante 1-6 subito all’andata. In Serie A, invece, mancano due big match: il secondo posto sembra ormai irraggiungibile, ma la terza piazza andrà difesa fino in fondo giocando al massimo.

SERIE A

Inter-Milan : sabato 7 maggio, ore 14.30, stadio Breda – 21ª giornata

: sabato 7 maggio, ore 14.30, stadio Breda – 21ª giornata Milan-Juventus: domenica 15 maggio ore 13.30, Vismara – 22ª giornata

COPPA ITALIA