Milan Femminile, colpo in difesa: è fatta per Nouwen

Come riferito da Luca Maninetti, il Milan Femminile ha chiuso un importante colpo di mercato.

Il club rossonero ha infatti chiuso per l’arrivo in prestito dal Chelsea di Aniek Nouwen, centrale olandese classe ’99, già nel giro della nazionale maggiore. Oggi visite mediche e firma.

🚨 Come riportato dal mio collega @LucaManinetti questa mattina Aniek #Nouwen ha svolto le visite mediche con il #MilanFemminile. La centrale difensiva classe ’99 🇳🇱 arriva in 🔴⚫ in prestito dal @ChelseaFCW pic.twitter.com/V7o6pQrEiw

— Daniele Grassini (@DaniGrassini) January 19, 2023