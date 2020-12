Milan femminile, Boquete: «Possiamo vincere lo Scudetto»

Milan femminile, Veronica Boquete ha parlato dei primi mesi passati in Italia vestendo la maglia del Milan: ecco le sue parole

Intervistata da Marca, Veronica Boquete, fantaista del Milan femminile, ha così parlato del proprio inserimento nella lista dell undici ideale di FIFPro: «Il calcio femminile non è ancora accessibile come quello maschile e ci sono giocatori che non si conoscono perché non si vedono. Comunque per me è un piacere essere in quella lista e apprezzo il gesto dei compagni, ma penso che ci siano altri centrocampisti che hanno fatto una stagione migliore della mia. Penso che dovrebbero esserci più donne spagnole tra quelle scelte».

ITALIA – «Primi mesi Molto buoni, soprattutto perché i risultati sono ottimi. Siamo nella situazione che volevamo: secondi tre punti dietro la Juventus, pronta a lottare per lo scudetto fino alla fine e con gli altri rivali con una certa distanza, che ci permetterebbe di occupare un posto in Champions League a fine stagione. Mi ha sorpreso positivamente perché è un campionato molto intenso, competitivo, dove non c’è molta differenza tra le squadre ei risultati serrati fin qui ottenuti ne sono la prova».

IL SUO ARRIVO AL MILAN – «Ho finito la stagione negli Stati Uniti ad ottobre e non volevo fermarmi per mesi perché il 2020 è stato abbastanza duro in questo senso. L’Italia mi ha dato l’opportunità di non dover aspettare l’apertura del mercato di gennaio. Anche il progetto Milan, dove potevo sentirmi importante e aiutare la società a crescere. Ho deciso di firmare fino al 30 giugno e da quel momento vedremo cosa succede».

CLUB SPECIALE – «Sì, si vede! Per chi come noi porta il calcio dentro, poter condividere l’aperitivo di Natale con una leggenda come Maldini è tutto. So di essere in un club speciale. Sono rimasta sorpresa dalla professionalità con cui viene trattata la sezione femminile e mi trovo molto a mio agio all’interno della squadra».

OBIETTIVO – «L’intenzione del Milan è quella di diventare uno dei grandi d’Europa e per questo bisogna iniziare dominando in Italia. La Juventus ha scommesso molto sulla sua squadra femminile da un paio di anni e questo è ciò che ha un vantaggio rispetto al resto».