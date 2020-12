Milan Femminile, Anita Coda torna al Milan dopo l’esperienza al Cittadella

Il Milan Femminile da domani potrà contare sul ritorno in squadra dell’attaccante Anita Coda. Per lei l’avventura al CIttadella è terminata

Come riportato dal nostro esperto di calcio femminile Luca Maninetti, Anita Coda, calciatrice che gioca come attaccante, torna al Milan dopo aver terminato oggi l’esperienza in prestito al Cittadella. Ora la società rossonera deciderà se tenere in rosa la classe 2000, oppure girarla ancora in prestito a qualche altra squadra per farle accumulare esperienza.

Ecco il Tweet che ne annuncia l’ufficialità.