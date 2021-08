Faivre, dalla Francia nessun dubbio: ecco cosa farà il Milan

Faivre, per i quotidiani francesi non c’è alcun dubbio: ecco come si muoverà il Milan per il centrocampista francese. Le ultime

Cresce sempre di più, nelle ultime ore, il nome di Romain Faivre come possibile trequartista da mettere a disposizione di mister Pioli per tappare quella che probabilmente è l’unica lacuna della rosa rossonera. Maldini e Massara, che hanno già presentato un’offerta ufficiale al Brest, torneranno a spingere in questo weekend.

Secondo L’Equipe, quotidiano francese, il Milan infatti avrà ulteriori novità entro lunedì riguardo la trattiva, che al momento vede ballare tra le due parti una cifra di circa 5 milioni di euro.