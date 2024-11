Milan Empoli, Fonseca sorprende tutti: sarà ancora una volta lui il titolare!

Milan Empoli, ballottaggio vinto da Emerson Royal con Calabria per il ruolo di terzino e i tifosi rimangono spiazzati: Fonseca ha scelto!

Come riporta Sky Sport, in vista di Milan Empoli Paulo Fonseca ha provato alla vigilia l’undici di domani per San Siro. Sulla destra in fase difensiva figurava Emerson Royal, che avrebbe vinto il ballottaggio con Calabria.

Tifosi spiazzati, viste le ultime critiche e le prestazioni spesso insufficienti del brasiliano. Ancora panchina, invece, per il capitano rossonero che potrebbe lasciare a zero quest’estate Milano.