Milan Empoli, a sinistra tocca ancora a Florenzi: è lui il vice Theo

Stefano Pioli si affiderà nuovamente ad Alessandro Florenzi per sostituire lo squalificato Theo Hernandez nella gara tra Milan ed Empoli

Alessandro Florenzi è pronto a scendere in campo dal primo minuto nella gara di questa sera contro l’Empoli a San Siro. Stefano Pioli ha deciso per l’ex Roma come terzino sinistro, in luogo dello squalificato Theo Hernandez.

Proprio come contro la Sampdoria, gara vinta 1-0 dai rossoneri con una rete di Leao, il classe ’91 sfrutterà di nuovo tutta la sua duttilità. Florenzi ha ormai superato Ballo-Touré nel ruolo di vice Theo e la gara di questa sera potrebbe essere un ulteriore mattoncino per cementificare l’idea di riscatto della società.