Milan in piena emergenza in difesa: due sole alternative a Tomori e Thiaw in vista della sfida di oggi pomeriggio

Il Milan si prepara a scendere in campo oggi pomeriggio nella sfida del Via del Mare contro il Lecce. Un match da non fallire e per il quale Pioli è costretto ancora a fare i conti con l’emergenza in difesa.

Senza gli indisponibili Kalulu, Pellegrino e Kjaer, sono soltanto due le alternative alla coppia Tomori-Thiaw. Si tratta dei giovani Davide Bartesaghi e Jan Carlo Simic.