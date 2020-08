Milan, ecco quanto vale Paquetà: i rossoneri valutano la cessione

Milan, ecco quanto vale Lucas Paquetà: i rossoneri valutano la cessione del centrocampista brasiliano in estate

Lucas Paquetà è arrivato al Milan nel gennaio 2019 per 35 milioni di euro, una cifra mai realmente “ammortizzata” sul campo dalle prestazioni del centrocampista brasiliano che nel corso di questi due anni ha raccolto solo un gol e 3 assist in 44 presenze.

Il Milan ha inserito Paquetà nella lista dei cedibili, come evidenziato dai tentativi di scambio con la Fiorentina nel contesto dell’operazione Nikola Milenkovic, ma la trattativa non è decollata. Il club rossonero per rientrare dalla spesa fatta per acquistare il brasiliano non deve scendere sotto i 25 milioni di euro.