Milan, ecco quando Pioli avrà a disposizione il gruppo al completo

Inizia a delinarsi l’avvio di stagione con la creazione dei calendari di Serie A 2020/21. I rossoneri – in attesa di Giroud in arrivo oggi – sono a Milanello per prepararsi alla nuova annata ma mancano ancora diversi giocatori che hanno ottenuto permessi speciali prima di tornare a lavoro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Pioli avrà a disposizione il gruppo al completo solo nei primi giorni di agosto.