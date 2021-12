Milan, ecco i migliori gol rossoneri del 2021 in Serie A – VIDEO

Dalla sforbiciata di Ibra ad Udine al missile di Rebic all’Allianz Stadium. Ecco i migliori gol segnati del Milan in questo anno solare 2021.

📽️ From Saelemaekers to Rebić, the top 10 league goals from a special year 🔝⚽️

📽️ Da Saelemaekers a Rebić, le 10 reti più belle di un anno speciale in Serie A 🔝⚽️#SempreMilan pic.twitter.com/l8GtBWHGol

— AC Milan (@acmilan) December 29, 2021