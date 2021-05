Milan e Massa come arbitro: quell’episodio controverso contro la Juventus

Sarà Davide Massa l’arbitro del match tra Milan e Cagliari. Alla memoria una sciagurata decisione contro la Juventus nel 2017

Davide Massa è l’arbitro che dirigerà il match tra Milan e Cagliari in programma domenica sera a San Siro. Insieme a lui ci saranno gli assistenti Meli ed Alessio, con Manganiello IV uomo. Al Var Valeri con Preti suo assistente.

Si tratta della 14esima direzione del fischietto di Imperia in un match dei rossoneri. Di lui i rossoneri ricordano in negativo il match contro la Juventus nel 2017 quando, sul risultato di 1-1, assegnò al 96esimo un rigore “sospetto” per un presunto mani di De Sciglio. Episodio che generò grandi proteste rossonere, con Donnarumma che all’uscita dal campo esclamò: «Sempre con loro queste cose». Vedremo se i rossoneri saranno più fortunati.