Milan, Dzeko è una possibilità: oggi incontro decisivo

Josè Mourinho ha in programma oggi un incontro con Edin Dzeko: si deciderà il futuro del bosniaco alla Roma

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Josè Mourinho avrà l’ultima parola sulla questione Edin Dzeko.

Lo Special One ha in programma in giornata un incontro con il centravanti bosniaco per discutere del futuro. Su Dzeko pesa uno stipendio importante da 7.5 milioni di euro e un’offerta per lui è già arrivata dalla Turchia. Il Fenerbahçe ha pareggiato la quota di ingaggio offrendogli un triennale, dandogli tempo addirittura fino al termine del mercato ma sul bosniaco c’è anche il Milan che dovrà fare a meno di Ibrahimovic ad inizio stagione.

Dzeko ha, tuttavia, ancora un anno di contratto e il problema nel recente passato è stato, esclusivamente, il rapporto con Fonseca. Andato via lui l’attaccante può pensare di resettare e mettersi a disposizione di Mourinho, con possibilità rinnovate di vincere qualche trofeo con il club giallorosso.