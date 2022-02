Milan, dossier arbitrale: ecco gli episodi che fanno infuriare i rossoneri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo Milan Udinese è tornato caldo il tema degli errori arbitrali che rischiano di condizionare la corsa allo scudetto. La Gazzetta dello Sport ha messo in fila gli episodi che hanno irritato il club rossonero e che hanno portato Maldini a esporsi:

«Gli episodi chiave sono tre: quello nel confronto diretto con il Napoli, 19 dicembre. Arbitro Massa, Di Paolo al Var. Nel finale cross di Ballo-Touré e testa di Giroud, deviazioni e palla a Kessie che segna quello che sarebbe l’1-1. Massa concede il gol, ma per il Var c’è fuorigioco di Giroud rimasto a terra dopo un contrasto, ed è giudicato influente nell’azione. E poi il più discusso, l’errore di Serra che dopo Milan-Spezia ha finito la partita agitato e consolato dai giocatori rossoneri. Errore in questo caso chiarissimo, non aver applicato per troppa fretta la regola del vantaggio che avrebbe portato al gol di Messias. Da lì il caos e il successo dello Spezia maturato in pochi minuti. Queste decisioni sono costate 6 punti al Milan. Punti pesanti, e dopo l’episodio di Milan-Udinese la riflessione è generale: la tecnologia andrebbe usata meglio, gli arbitri inesperti non sono adatti a gare delicate, bisognerebbe far giocare di più, perché i tempi di gioco effettivi certe volte sono minimi».