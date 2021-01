Milan, dopo Meité sale Tomori. Mandzukic e Scamacca idee d’attacco

Milan, Gazzetta dello sport fa il punto della situazione in chiave mercato, alla luce del quasi acquisto di Meité dal Torino, oggi in visita

Milan, Gazzetta dello sport fa il punto della situazione in chiave mercato, alla luce del quasi acquisto di Meité dal Torino, oggi in visita medica alla Madonnina di Milano.

MANDZUKIC- “È libero e costa il giusto-si legge sulla rosea a pag. 10- svariati argomenti lo indicano come il rinforzo ideale per una squadra che sta lottando al vertice, non solo in campionato. Il croato, 34 anni, viene valutato insieme all’attaccante del Cagliari Pavoletti per una soluzione low cost”.

SCAMACCA- il Sassuolo pensa ad una cessione a titolo definitivo a 25 milioni di

euro. Attenzione alla Juventus, concorrenza che rischia di far accendere un’asta, non proprio gradita ai rossoneri.

SALE TOMORI- Arriverà anche lui in prestito, pronto a meritarsi la conferma. Passaggio fondamentale per entrare nelle gerarchie di una formazione sempre più rodata.