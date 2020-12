Milan, Diaz favorito per giocare a sinistra: Hauge e Leao lo tollanano

Diaz domani dovrebbe giocare titolare contro il Parma. CI sarà lui a sinistra sulla trequarti del Milan. Lo riporta Sky

Brahim Diaz, dopo la panchina in settimana contro lo Sparta Praga in Europa League, domani sera contro il Parma, dovrebbe giocare titolare a sinistra sulla trequarti del Milan. Jens Petter Hauge che ha giocato dal primo minuto contro i cechi, tallona lo spagnolo per il posto negli 11 iniziali. Anche Rafael Leao è in corsa, ma parte più indietro rispetto a Diaz ed Hauge. Le armi non mancano a mister Stefano Pioli, ma Brahim Diaz dovrebbe avere la meglio e giocare dall’inizio domani. Il turnover è fondamentale per preparare al meglio tutti gli appuntamenti che attendono il Milan: giovedì è toccato ad Hauge giocare titolare, domani quasi sicuramente toccherà a Brahim Diaz.

La notizia è stata riportata dai colleghi di Sky.