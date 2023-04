Milan, Dest: dalla Spagna sono certi! Le ultime di mercato. Il Barcellona non vuole il terzino statunitense per due motivi

Situazione complicata quella che riguarda Sergino Dest. Il Milan non riscatterà il terzino, che quindi tornerà al Barcellona.

Secondo Don Balon, tuttavia, il tecnico dei blaugrana Xavi non vorrebbe rivedere il calciatore a Barcellona per due motivi: non affidabile e troppo dispendioso per le casse del club.