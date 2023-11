Perchè il Milan fatica negli ultimi derby? Bennacer svela il motivo. Le parole del centrocampista rossonero

Il centrocampista del Milan Bennacer ha rilasciato un’intervista sul canale YouTube di Instant Foot.

DIFFICOLTÀ NEI DERBY – «Non abbiamo effettivamente risentito di questa statistica. Ci siamo preparati bene per tutte le partite. Nell’ultima partita (5-1, ndr) ero infortunato e non c’ero, ma ho parlato con compagni di squadra e l’allenatore prima della partita. Onestamente, è difficile perché dai tutto in campo. È acqua passata ormai. Abbiamo giocato molto contro di loro: forse in un certo momento alcuni giocatori erano più stanchi, forse loro sono più forti in alcuni aspetti. Per esempio, segnano sempre presto. Sono cose su cui dobbiamo lavorare.

LEGGI QUI TUTTA L’INTERVISTA A BENNACER