Milan De Keteleare: due ipotesi per lui, con un obiettivo chiaro. Il giocatore belga sembra pronto a lasciare i rossoneri

Charles De Ketelaere è ai margini del progetto del Milan. Lo dimostra la posizione del Milan sul mercato nei confronti del giocatore belga.

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, i rossoneri pensano a una cessione a titolo definitivo, che potrebbe avvenire solo per una cifra non inferiore a 28 milioni per evitare la minusvalenza. Non è esclusa l’alternativa prestito.