Milan, Damsgaard ad un passo dalla firma: ecco dove andrà

Calciomercato Sampdoria: il Tottenham prepara un’offerta il classe 2000 per Mikkel Damsgaard. Blucerchiati verso il no

Mikkel Damsgaard continua ad attrarre numerosi interessamenti da parte dei top club europei. Dopo l’incontro avvenuto tra Sampdoria e Juventus negli scorsi giorni, il talento classe 2000 è finito nuovamente nel mirino del Tottenham.

Come riportato da La Repubblica, il club inglese è pronto a formulare un’offerta da 25 milioni di euro. Cifra non soddisfacente per il presidente Massimo Ferrero, che per cedere il talento danese chiede almeno 35 milioni di euro.