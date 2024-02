Milan: cosa potrebbe cambiare nel futuro della squadra rossonera? - Milan News 24

Milan: cosa potrebbe cambiare nel futuro della squadra rossonera? Da Pioli a Conte passando per il calciomercato, ecco gli scenari

Il terzo posto nella stagione 2023/2024 del Milan, con un certo vantaggio sulle contendenti ma a distanza dalle prime due – Inter e Juventus – sottolinea la portata di una fase di transizione per la squadra rossonera, che sembra essere sempre più orientata verso un futuro differente rispetto a quanto i tifosi milanisti hanno osservato negli ultimi anni. A partire dall’allenatore e fino a considerare i nuovi giocatori del Milan nei prossimi anni, si sogna in grande e i tifosi del Diavolo si chiedono quale possa essere il futuro della squadra rossonera.

Il nuovo allenatore del Milan nella prossima stagione

Secondo numerosi addetti ai lavori non ci sono più dubbi: sarà Antonio Conte il nuovo allenatore del Milan. Dopo aver avviato una dinastia con la Juventus e vinto il 19esimo scudetto con l’Inter, Conte tornerebbe in Serie A per allenare la formazione rossonera, mettendo così fine al cerchio con un incarico su quelle che – per blasone – possono essere definite le tre panchine più importanti nel nostro campionato. Il Napoli, che si era trovato in difficoltà nel post-Garcia e prima di virare su Mazzarri, aveva tentato un ultimo affondo per Conte anche venendo incontro alle richieste dell’allenatore, con il rifiuto di quest’ultimo che sembra ormai essere definitivamente indirizzato verso la formazione rossonera.

È ovvio che Conte porti con sé non soltanto la grande qualità in termini di guida tecnica, di motivazioni e di spinta psicologica, ma anche per quanto riguarda quei cambiamenti che si osservano nell’assetto della squadra. Fortemente legato al suo modulo con tre difensori, l’allenatore richiede dei calciatori che siano congeniali al suo stile di gioco ed è in grado di trasformare definitivamente il volto delle squadre che allena, per cui i tifosi rossoneri attendono un arrivo che sarebbe certamente determinante in ottica seconda stella e alla ricerca di un grande cambiamento futuro.

Quali potrebbero essere i nuovi calciatori del Milan?

Accanto all’ipotesi – che sembra diventare sempre più certezza – di Antonio Conte sulla panchina del Milan, c’è anche una grande attenzione relativa ai calciatori che potrebbero vestire rossonero nei prossimi anni. Il Milan, nell’ambito del calciomercato invernale del 2024, ha riportato a Milanello Gabbia, anticipando il prestito in virtù di quei problemi difensivi per la squadra allenata da Stefano Pioli; per il resto, si preparano gli affondi futuri che, secondo alcuni addetti ai lavori, potrebbero portare Romelu Lukaku a cambiare maglia e a ritornare a lavorare con Conte, con cui ha dato il meglio di sé con la maglia dell’Inter. Tra gli altri colpi possibili si parla sempre più con insistenza di Buongiorno, che sarebbe assolutamente fondamentale per un reparto difensivo che vuole essere perfezionato attraverso l’esperienza del roccioso calciatore del Torino.

E ancora, c’è possibilità anche – rimanendo in Serie A – per il capitano del Napoli, Di Lorenzo, che sarebbe congeniale al gioco di Conte, trattandosi del perfetto esterno che presenta dei compiti difensivi e che manifesta anche una grandissima qualità in termini di spinta verso l’attacco.

Il Milan di Conte può vincere la seconda stella?

La domanda che si pongono tutti, soprattutto tra i tifosi rossoneri, è relativa a quante chance potrebbe avere la squadra di Conte di vincere la seconda stella, un traguardo sicuramente storico per la formazione che arriverebbe a quota 20 scudetti nella sua storia. C’è da dire che, parlando di pronostici, il calcio è lo sport più scommesso online e in molti hanno già pensato a tale eventualità, soprattutto considerando la squadra che il Milan potrebbe ottenere. Magari il titolo non arriverà subito, ma ogni formazione con Conte acquisisce un ciclo vincente in termini di mentalità e serietà tecnica e tattica, per cui le possibilità ci sono e sono anche alte.