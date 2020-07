Milan, contro l’Atalanta spazio a Biglia: seconda da titolare in 9 giorni

Milan-Atalanta: probabile maglia da tiolare per Lucas Biglia che contro la Dea dovrà sostituire lo squalificato Ismael Bennacer

Per la sfida in programma venerdì sera a San Siro tra Milan e Atalanta, Stefano Pioli dovrà fare a meno di Ismael Bennacer (squalificato) e per sostituirlo punterà su Lucas Biglia. Per il regista argentino sarà la seconda gara da titolare in 9 giorni dopo quella con il Parma dello scorso 15 luglio.

Oltre a Bennacer, il Milan dovrà fare a meno per venerdì anche di Theo Hernandez (squalificato) e Romagnoli (infortunato): pronti Laxalt e Gabbia per sostituirli.