Milan, contro il Torino ritrovi Giampaolo: ne è passata di acqua sotto i ponti

Il tecnico granata Marco Giampaolo affronterà da avversario il Milan per la prima volta dopo l’esonero in rossonero della passata stagione

Sabato sera, alle ore 20:45, il Milan ospiterà il Torino in un match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. I rossoneri ritroveranno a San Siro Marco Giampaolo: il tecnico granata infatti affronterà da avversario il Diavolo per la prima volta dopo l’esonero in rossonero della passata stagione.

Con il Milan Giampaolo ha collezionato solo 7 partite (3 vittorie e 4 sconfitte) e una media punti pari a 1,29. Dopo di lui è arrivato mister Pioli e, dopo una prima fase di assestamento, i rossoneri hanno trovato i tasti giusti da spingere diventando , giornata dopo giornata, la squadra che adesso ricopre la prima posizione della classifica.