Milan, contrattempo per Kessié: cosa è successo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Un contrattempo ha fermato Kessié e rallentato il suo ritorno in gruppo, a Milanello, in vista del derby di sabato contro l’Inter

Un contrattempo ha fermato Kessié e rallentato il suo ritorno in gruppo, a Milanello, in vista del derby di sabato contro l’Inter. Come racconta Gazzetta:

«Franck Kessie si presenterà oggi a Milanello, con ventiquattr’ore di ritardo rispetto a quanto previsto, ma nessun caso. Il ritardo del rientro dell’ivoriano in Italia è dovuto semplicemente a un contrattempo logistico. Il centrocampista rossonero manca all’appello di Pioli da inizio anno, quando si è unito alla Costa d’Avorio impegnata in Coppa d’Africa. Dopo l’eliminazione di mercoledì scorso, Kessie aveva usufruito di alcuni giorni di vacanza, ma le sue condizioni fisiche non preoccupano: la botta al costato ricevuta nel match con l’Egitto, che lo aveva costretto all’uscita dal campo, è stata riassorbita.»