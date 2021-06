Milan, contatti con il Barcellona non solo per Junior Firpo, secondo quanto arriva dalla Spagna ci sarebbero altri desideri in casa Milan

NON SOLO FIRPO- Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il Milan avrebbe avuto contatti con i catalani per discutere di Coutinho. Il giocatore brasiliano pare non essere mai sbocciato completamente in Catalogna, non sarebbe quindi da escludere che possa lasciare la Spagna nel corso del prossimo mercato.