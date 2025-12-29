Milan Como, Simonelli annuncia: «La gara si giocherà a San Siro. Ecco in quale data»

Milan Como, Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha annunciato che la gara si giocherà a San Siro nella prima data utile

Il caso del rinvio di Milan-Como sembra avviarsi verso una soluzione definitiva. Intervenendo ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1, il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha delineato il piano per il recupero della sfida, rassicurando i tifosi sulla scelta della sede e sulle tempistiche.

Milan Como, il piano della Lega: San Siro resta la casa del match

Contrariamente ad alcune ipotesi circolate nei giorni scorsi, la gara si disputerà regolarmente al “Meazza”. Ecco i punti chiave dell’intervento di Simonelli:

La sede: «Milan-Como? Si farà a San Siro nella prima data utile», ha confermato categoricamente il presidente.

La finestra temporale: Grazie all'uscita precoce del Milan dalla Coppa Italia, il calendario offre ora dei margini di manovra. La gara verrà inserita in uno dei mercoledì in cui l'impianto non sarà occupato dagli impegni dell'Inter in Champions League .

Grazie all’uscita precoce del Milan dalla Coppa Italia, il calendario offre ora dei margini di manovra. La gara verrà inserita in uno dei mercoledì in cui l’impianto non sarà occupato dagli impegni dell’Inter in . Le date probabili: Al momento, le finestre più accreditate per lo svolgimento del match sono il 17 o il 24 febbraio 2026.

L’impatto sulla corsa Scudetto

Per la squadra di Massimiliano Allegri, il recupero rappresenterà un jolly fondamentale nella volata contro Inter e Napoli. Avere la certezza di giocare a San Siro, dove il Milan ha appena travolto il Verona con un netto 3-0 grazie ai gol di Pulisic e Nkunku, è un vantaggio tattico e ambientale non indifferente per la rincorsa al titolo.