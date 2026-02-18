Milan Como, i precedenti delle due squadre: il bilancio completo

Milan Como, stasera la sfida di San Siro tra Allegri e Fabregas: di seguito il bilancio tra le due squadre

Il recupero di stasera a San Siro tra Milan e Como non è solo un match cruciale per la classifica, ma una sfida densa di significati statistici e curiosità storiche. Secondo quanto riportato dal sito della Lega Serie A, i precedenti al Meazza sorridono ai rossoneri: su 17 incontri, il bilancio è di 10 vittorie del Milan (l’ultima il 2-1 del 2024/25), 5 pareggi e solo 2 successi lariani, che mancano dal lontano 1985.

Milan Como, il report: statistiche e curiosità

La partita di oggi porta con sé un’anomalia temporale e record da capogiro: