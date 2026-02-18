News
Milan Como, i precedenti delle due squadre: il bilancio completo
Milan Como, stasera la sfida di San Siro tra Allegri e Fabregas: di seguito il bilancio tra le due squadre
Il recupero di stasera a San Siro tra Milan e Como non è solo un match cruciale per la classifica, ma una sfida densa di significati statistici e curiosità storiche. Secondo quanto riportato dal sito della Lega Serie A, i precedenti al Meazza sorridono ai rossoneri: su 17 incontri, il bilancio è di 10 vittorie del Milan (l’ultima il 2-1 del 2024/25), 5 pareggi e solo 2 successi lariani, che mancano dal lontano 1985.
Milan Como, il report: statistiche e curiosità
La partita di oggi porta con sé un’anomalia temporale e record da capogiro:
- Il Caso dei Rinvii: È la prima volta dalla stagione 2019/20 che entrambi i match stagionali tra due squadre vengono rinviati. L’andata slittò per la Supercoppa, mentre il ritorno è stato posticipato a causa dell’indisponibilità di San Siro per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
- Primato Europeo: Il Milan di Allegri vanta la striscia d’imbattibilità più lunga dei top 5 campionati europei: 23 risultati utili consecutivi (15 vittorie, 8 pareggi). L’unico stop risale alla prima giornata contro la Cremonese.
- Cuore e Rigori: I rossoneri sono “specialisti delle riprese”, avendo guadagnato ben 13 punti nei secondi tempi rispetto ai parziali iniziali. Inoltre, sono la squadra con più rigori a favore (7).
- Momento Como: I lariani vivono il primo momento di flessione stagionale con 3 gare senza successi e detengono, insieme al Genoa, il record negativo di errori dal dischetto (3).
