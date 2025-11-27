Milan Como a Perth: apertura della federazione asiatica, ma servono garanzie ferree su regolamento e business. Cosa sta succedendo

Milan Como a Perth: spiraglio dall’Asia per la gara in Australia, ma l’ok definitivo è vincolato a paletti commerciali e norme rigide

Nuovi, importanti aggiornamenti sulla possibile disputa del match tra Milan e Como in terra australiana. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si registra una significativa novità diplomatica: ci sarebbe stata infatti una prima, sostanziale apertura da parte della federazione asiatica (AFC) rispetto alla possibilità di giocare la gara di campionato a Perth. Un passo avanti che, se confermato, rappresenterebbe uno scoglio in meno verso la storica trasferta dei rossoneri e dei lariani dall’altra parte del mondo.

Milan Como a Perth: la posizione della Federazione asiatica

Tuttavia, come sottolinea la Rosea, non è ancora il momento di cantare vittoria. Il via libera dell’ente calcistico asiatico non sarebbe infatti incondizionato, ma strettamente legato al rispetto di condizioni stringenti. I vincoli posti sul tavolo riguarderebbero due ambiti fondamentali: quello regolamentare e quello commerciale. Da un punto di vista normativo, la federazione asiatica esige garanzie assolute affinché l’evento non crei precedenti pericolosi o conflitti con i calendari locali e le competizioni continentali già in essere.

Ancora più delicato è il capitolo economico: l’apertura è vincolata a precisi accordi commerciali che tutelino gli interessi dell’AFC in un mercato in forte espansione come quello australiano. La Lega Serie A dovrà quindi lavorare di fino per soddisfare queste richieste, dimostrando che l’evento porti benefici tangibili non solo al calcio italiano ma anche al movimento locale, senza cannibalizzare risorse o visibilità. La palla passa ora nuovamente alle diplomazie: se Milan e Como vorranno volare a Perth, dovranno accettare questi paletti rigidi. La volontà di esportare il brand del calcio italiano è forte, ma la strada per l’ok definitivo della FIFA passa ora inevitabilmente per il soddisfacimento di queste complesse richieste asiatiche.

