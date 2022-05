Milan, comincia il mese di maggio: il calendario dei rossoneri

Comincia oggi il mese di maggio che mette di fronte al Milan quattro partite decisive nella corsa Scudetto. Il calendario

Ora o mai più. È arrivato anche il mese di maggio, l’ultimo ma il più avvincente di una stagione calcistica. Nelle prossime settimane si deciderà il campionato, con il Milan protagonista perché in lotta per lo Scudetto dopo aver conquistato in anticipo la qualificazione alla prossima Champions League. Già oggi sarà una giornata fondamentale, quando i rossoneri ospiteranno a San Siro la Fiorentina. Poi rimarranno Hellas Verona, Atalanta e Sassuolo da affrontare, spendendo tutte le energie residue.

SERIE A